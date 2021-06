Feste : Hamburger Sommerdom wieder auf dem Heiligengeistfeld

Seit 2020 musste das größte Volksfest Norddeutschlands wegen der Corona-Pandemie pausieren.

Hamburg | Jetzt steht fest: Vom 30. Juli bis zum 29. August wird es in Hamburg wieder einen Sommerdom auf dem Heiligengeistfeld geben. „Wir haben bereits mit den Planungen zum Sommerdom begonnen“, sagte eine Sprecherin der Wirtschaftsbehörde am Montag. „Damit geht unser größter Wunsch in Erfüllung, wir bekommen unseren Dom zurück. Das ist ein Lichtblick für uns...

