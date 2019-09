Bürgerschaft : Hamburger Schulfrieden bis 2025 verlängert

In Hamburg soll der seit 2010 geltende sogenannte Schulfrieden bis 2025 währen. Die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen und FDP, Dirk Kienscherf, Anjes Tjarks und Anna von Treuenfels-Frowein, sowie der CDU-Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl, Marcus Weinberg, unterzeichneten am Mittwoch in der Bürgerschaft eine entsprechende Rahmenvereinbarung.

25. September 2019, 16:25 Uhr

Sie sieht vor, dass an der bestehenden Struktur aus Grundschule, Stadtteilschule und Gymnasium bis 2025 nichts verändert wird - unabhängig davon, wer künftig die Regierung stellt. Zudem wurden Maßnahmen zur Verbesserung der Unterrichtsqualität sowie eine gleiche Besoldung der Lehrer aller Schulformen vereinbart.

In der Unterzeichnung vorausgehenden Debatte begrüßten die Bildungsexperten von SPD, Grünen, CDU und FDP und Schulsenator Ties Rabe (SPD) die in sieben Monaten erzielte Einigung. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Hamburger Schulen bis 2030 zusätzlich 40 000 Schüler aufnehmen müssten, biete der Schulfrieden die Möglichkeit einer qualitativen Weiterentwicklung von Stadtteilschulen und Gymnasien.

Kritik kam von Linken und AfD. Die AfD bemängelte, nicht an den Verhandlungen beteiligt gewesen zu sei. Für die AfD sorgt die bestehende Schulstruktur aus Gymnasien und Stadtteilschulen für Selektion und soziale Spaltung.