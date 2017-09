Musik : Hamburger Reeperbahnfestival startet in zwölfte Runde

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

Rund 400 Bands und Künstler, 70 Locations und etwa 600 Konzerte: Das Reeperbahnfestival geht in die nächste Runde. Zum zwölften Mal steigt in den Clubs, Bars und Kneipen auf St. Pauli in dieser Woche Europas größtes Clubfestival. Zwischen der Eröffnung am Mittwochabend bis zum Abschluss am Samstag warten dabei wieder nicht nur Konzerte aller Genres auf Fans - ob Pop, Rock, Soul, Folk, Indie, Elektro oder Hip-Hop. Auch diverse Konferenzen und Kunstaktionen sind geplant. Etwa 800 Programmpunkte insgesamt sind es diesmal, wie Frehn Hawel von den Organisatoren berichtete. Unter die vielen Musiker auf den Kiez-Bühnen wollen sich auch Stars wie US-Sängerin Beth Ditto und die Band Maximo Park mischen.

18.Sep.2017