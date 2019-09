Hockey : Hamburger Polo Club: Hockey-Herren schlagen Meister Mülheim

Den Hockey-Herren vom Hamburger Polo Club ist der Start in die Feldhockey-Bundesliga geglückt. Nach dem 3:2 (0:1)-Erfolg am Samstag gegen Titelverteidiger Uhlenhorst Mülheim kam das Team am Sonntag zu einem 4:2 (1:1)-Sieg gegen den Crefelder HTC. Mit Blick auf die Partie gegen Mülheim sagte Trainer Matthias Witthaus: «Ein 0:2 gegen den Meister zu drehen, das ist schon mega.» Die Gäste mussten allerdings eine Reihe von Stammspielern aus der Meistermannschaft ersetzen.

08. September 2019, 15:56 Uhr

Bei den Damen startete Titelverteidiger Club an der Alster ebenfalls mit zwei Siegen. Dem 4:1 (0:1)-Erfolg zum Auftakt bei Aufsteiger Großflottbeker THGC folgte am Sonntag ein 2:1 (1:0)-Sieg gegen den Rüsselsheimer RK, ebenfalls Aufsteiger in die Bundesliga. Trotz der Bilanz von 6:0 Punkten nach zwei Spielen kritisierte Trainer Jens George nach der Partie: «Wir machen noch zu viele individuelle Fehler und haben den Ball im Kreis zu leicht weggegeben.»