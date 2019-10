Kriminalität : Hamburger Polizei verstärkt Schutz vor Synagoge

Nach den tödlichen Schüssen von Halle (Saale) hat die Polizei den Schutz für die Hamburger Synagoge verstärkt. Neben dem üblichen Wachhäuschen war am Mittwochnachmittag im Stadtteil Eimsbüttel auch ein Streifenwagen vor dem jüdischen Gotteshaus positioniert. Ein Beamter bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den verstärkten Schutz. Es seien zusätzliche Beamte im Umfeld der Synagoge verdeckt im Einsatz.

Avatar_shz von dpa

09. Oktober 2019, 16:16 Uhr

In Halle hatten Unbekannte am Jom-Kippur-Tag, dem höchsten jüdischen Feiertag, Schüsse vor der Synagoge abgefeuert und einen Menschen getötet. Ein weiterer wurde in einem Dönerladen erschossen.