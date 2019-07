Verkehr : Hamburger Polizei stoppt betrunkene Stehroller-Fahrer

von dpa

14. Juli 2019, 17:03 Uhr

Die Polizei in Hamburg hat drei betrunkene Fahrer von Elektrostehrollern aus dem Verkehr gezogen. Die Briten im Alter von 31 und 32 Jahren hätten am späten Freitagabend mehrmals unvermittelt die Fahrtrichtung geändert, ohne sich umzuschauen und auf den Verkehr zu achten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als sie dann auch noch eine rote Ampel missachteten, wurden sie von der Polizei gestoppt. Die Atemalkoholtests ergaben Werte von mehr als einem Promille. Nach der Zahlung von jeweils 250 Euro durften die Touristen wieder verschwinden - ohne ihre E-Mobile. Die elektrischen Stehroller mit 20 km/h Höchsttempo sind seit Mitte Juni in Deutschland zugelassen.