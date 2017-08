Kriminalität : Hamburger Polizei klärt Diebstahl- und Raubserie auf

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Polizei hat am Donnerstag eine Diebstahl- und Raubserie von insgesamt fünfzehn Straftaten aufgeklärt und in diesem Zuge einen 28-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Er soll seinen Opfern unbemerkt vor allem hochwertige Armbanduhren entwendet haben, wie die Polizei mitteilte. Unter einem Vorwand soll er sie zunächst angesprochen und dann die Wertgegenstände gestohlen haben. Am Donnerstagabend habe er schließlich auf der Reeperbahn im Stadtteil St. Pauli ein Paar nach dem Weg gefragt und dem 51-jährigen Mann seine teure Armbanduhr entrissen. Er sei daraufhin geflüchtet, von dem Opfer jedoch verfolgt worden. Dabei sei eine vorbeifahrende Polizeistreife auf die beiden aufmerksam geworden und habe den Mann stellen können. Laut den Ermittlungen der Beamten soll er für Diebstähle und Raubdelikte mit einer Gesamtschadenssumme von etwa 100 000 Euro verantwortlich sein.

von dpa

erstellt am 11.Aug.2017 | 17:14 Uhr