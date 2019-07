Kriminalität : Hamburger Polizei führt Drogenrazzien durch

von dpa

04. Juli 2019, 17:25 Uhr

Die Hamburger Polizei hat am Donnerstag bei Drogenrazzien in St. Pauli, Hoheluft, Rahlstedt und Poppenbüttel umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Konkret handelte es sich um vier Adressen, die alle mit dem Geschäft «Mister Cannabis» im Stadtteil St. Pauli in Verbindung standen, wie die Polizei mitteilte. Sie ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.