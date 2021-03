Museen : Hamburger Museen und Ausstellungen öffnen am Freitag

Nach über vier Monate langem Lockdown werden die staatlichen Museen und Ausstellungshäuser in Hamburg am Freitag wieder öffnen.

Hamburg | Weitere private Häuser würden sich anschließen, teilte der Senat am Montag mit. Voraussetzung für einen Besuch sei eine vorherige Terminvereinbarung. Die Termine könnten ab Donnerstag telefonisch oder online reserviert werden. In der Kunsthalle werden zwei Sonderausstellungen den Angaben zufolge bereits ab Dienstag wieder zu sehen sein. Laut dem Be...

