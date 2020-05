Krankheiten : Hamburger Museen öffnen wieder - Bald auch Restaurants

Angesichts täglicher Corona-Neuinfektionen im unteren zweistelligen Bereich werden auch in Hamburg die Maßnahmen gegen die Pandemie gelockert. Die Museen öffnen wieder, wenn auch unter Auflagen. Und bald kann man auch wieder essen gehen.

07. Mai 2020, 05:22 Uhr

Nach wochenlanger coronabedingter Pause dürfen Museen, Ausstellungshäuser und Gedenkstätten in Hamburg heute wieder öffnen - allerdings nur unter besonderen Schutzvorkehrungen. Der Senat hatte am Dienstag grünes Licht gegeben, die Häuser Leitlinien zum Schutz der Besucher und Mitarbeiter beschlossen. Diese sehen vor, dass jeweils ein Besucher pro 20 Quadratmeter die Einrichtungen besuchen kann, um die notwendigen Abstandsregeln zu wahren. Einige Museen haben ihre aktuellen Ausstellungen verlängert, damit sie noch viele Besucher sehen können.

Bei einer Schaltkonferenz der Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel wurden am Mittwoch weitere Lockerungen beschlossen. Im Anschluss kündigte Schulsenator Ties Rabe (SPD) an, dass die Hamburger Schülerinnen und Schüler nach den Maiferien zumindest einmal pro Woche wieder in ihren Schulen unterrichtet werden sollen. Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) stellte baldige Lockerungen im Gastronomiebereich in Aussicht.

Von der Politik unbeachtet fühlen sich hingegen die Busunternehmer. Sie wollen heute mit einem Buskorso aus 200 Fahrzeugen die Binnenalster in der Hamburger Innenstadt umschließen, um so auf ihre Probleme aufmerksam zu machen. Viele Firmen stünden wegen des zum Erliegen gekommenen Tourismusgeschäfts vor der Insolvenz, hieß es.

Ähnlich düstere Aussichten haben auch die Betreiber von Clubs und Bars auf St. Pauli. Auch sie wollen heute auf ihre Probleme aufmerksam machen und auf Reeperbahn und Großer Freiheit wie in Vor-Corona-Zeiten bunte Leuchtreklamen erstrahlen und Musik erklingen lassen - aber nur kurz. Dann soll eine Discokugel hinabstürzen, zerplatzen und symbolisieren, dass Kultur und Wirtschaft auf dem Kiez wegen der Corona-Einschränkungen in Scherben liegen.

Bund und Länder hatten am Mittwoch weitere Lockerungen verabredet. So sollen sich künftig Angehörige von zwei Haushalten treffen dürfen - also etwa zwei Familien oder zwei Paare. Auch große Geschäfte sollen unter Auflagen wieder aufmachen und der Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel erlaubt sein. Wenn es regional zu viele neue Infektionen gibt, sollen die Regeln dort jedoch wieder strenger werden. Einzelheiten sollen die Länder regeln.

Auch Beschlüsse über weitere Lockerungen etwa in den Bereichen Schulen, Kitas und Gastronomie wurden in die Hände der Länder gelegt. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) betonte, dass es auch weiterhin darauf ankommen müsse, einen erneuten Anstieg der Infektionen zu verhindern. «Deswegen übernehmen die Länder jetzt eine sehr, sehr große Verantwortung.»

Der Senat wird am kommenden Dienstag eine neue Rechtsverordnung beschließen. Bis dahin werden die Behörden an der Umsetzung der neuen Beschlüsse arbeiten, wie ein Sprecher sagte.

Schulsenator Rabe begrüßte die Lockerungsbeschlüsse. «Nach den Maiferien ab dem 25. Mai sollen jetzt auch die Schüler der bislang fehlenden Klassenstufen wenigstens einmal pro Woche mindestens fünf oder sechs Unterrichtsstunden in der Schule bekommen», sagte er. «Der Unterricht soll unter anderem dafür genutzt werden, das Lernen zu Hause besser vor- und nachzubereiten.»

Spätestens Mitte Mai soll die wegen der Corona-Pandemie auf null zurückgefahrene Gastronomie wieder anlaufen. «Sie werden erleben, dass wir ab jetzt langsam schrittweise spätestens zum 18. Mai die Gastronomie und darüber hinaus auch die Hotellerie und die Beherbergungsstätten öffnen werden», sagte Wirtschaftssenator Westhagemann in der Bürgerschaft. Er schränkte jedoch ein, dass dabei stets die Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten werden müssten.

Unterdessen stieg die Zahl der positiv auf das neue Sars-Cov-2-Virus getesteten Hamburgerinnen und Hamburger um 26 auf 4881. Laut Gesundheitsbehörde befinden sich 134 derzeit in stationärer Behandlung, zehn weniger als am Vortag. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf einer Intensivstation sank um drei auf 49.