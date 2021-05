Freizeit : Hamburger Miniatur-Wunderland will am 27. Mai wieder öffnen

200 Tage lang haben die Macher und Mitarbeiter des Hamburger Miniatur-Wunderlandes auf diesen Tag gewartet: Die Attraktion öffnet wieder für Besucher. Das lohnt sich nicht in jeder Hinsicht, doch es gab dennoch überzeugende Argumente.

Hamburg | Das Hamburger Miniatur-Wunderland will nach der coronabedingten Zwangspause nach Pfingsten wieder seine Türen für Besucher öffnen. „Wir werden ab dem 27. Mai mit massiv reduzierter Kapazität die Züge von Skandinavien bis nach Rom rollen lassen“, sagte Mitinhaber Frederik Braun am Donnerstag laut Mitteilung in Hamburg. Allerdings hätten die Firmenchefs...

