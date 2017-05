Glaube : Hamburger Michel empfängt Salz-Lieferung aus Lüneburg

Mit 500 Pfund Salz für den Hamburger Michel an Bord soll heute ein traditioneller Frachtsegler in der Nähe der Elbphilharmonie festmachen. Das Salz aus Lüneburg soll im Pfingstgottesdienst mit Salzspenden aus der ganzen Welt vermischt und als «Salz der Erde» gegen Spenden abgegeben werden. Damit will die Gemeinde zum Reformationsjubiläum an den Bibelspruch «Ihr seid das Salz der Erde» (Matthäus 5,13) erinnern.