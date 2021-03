Kindergärten : Hamburger Kitas gehen am 15. März in den Regelbetrieb

Für viele Hamburger Kinder und Eltern wird sich das tägliche Leben bald wieder etwas normalisieren. Mit dem Ende der Frühjahrsferien machen auch die Kitas ihre Türen etwas weiter auf.

Hamburg | Die Hamburger Kindertagesstätten gehen am 15. März aus dem Notbetrieb. Parallel mit dem Wiederanfahren des Schulbetriebs werde nach Ende der Frühjahrsferien auch in den Kitas wieder ein eingeschränkter Regelbetrieb angeboten, sagte der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Für einen besseren Infektionss...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.