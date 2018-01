Leichtathletik : Hamburger Kays und Ehlers siegen beim Silvesterlauf

Lokalmatador Benjamin Ehlers vom TH Eilbeck hat den traditionellen Silvesterlauf Rund um die Teichwiesen in Hamburg gewonnen. Er siegte am Sonntag über die Distanz von 10,4 Kilometern in der Zeit von 42:29 Minuten vor Jiri Kostka vom Triathlon Club Bremen, der sich im Spurt um eine Sekunde geschlagen geben musste. Schnellste Frau war Linda Kays vom Hamburger Laufladen in 47:50 Minuten vor Katja Liebler (49:19) von der LG Alsternord.