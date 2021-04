Gesundheit : Hamburger Impfzentrum bekommt bis Anfang Juni 270.000 Dosen

Das Hamburger Impfzentrum bekommt in den nächsten Wochen deutlich mehr Impfstoff.

Hamburg | So werden für die erste Maiwoche 53.000 Impfdosen von Biontech, Astrazeneca und Moderna erwartet, wie die Sozialbehörde am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. In den Wochen darauf sollen pro Woche rund 54.200 Impfdosen von Biontech und Moderna eintreffen. Von Astrazeneca hatte es zunächst noch keine Lieferankündigung gegeben. Damit s...

