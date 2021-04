Gesundheit : Hamburger Impfkampagne auf gesamte Prio2-Gruppe ausgeweitet

Hamburg dreht bei der Impfstrategie kräftig am Gas. Wurden am Wochenende fünf weitere Jahrgänge der über 70-Jährigen aufgerufen, sich im Impfzentrum in den Messehallen einen Termin zu besorgen, wird das Feld der Impfberechtigten nun noch einmal deutlich ausgeweitet.

Hamburg | In Hamburg sind jetzt alle Angehörigen der sogenannten Priorisierungsgruppe 2 zum Impfen aufgerufen - unabhängig vom Alter. Neben den über 70-Jährigen seien das unter anderem auch Kontaktpersonen von Schwangeren und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, teilte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Montag mit. „In der aktuellen Phase der Pa...

