Hockey : Hamburger Hockeyteams mit Freude in die Hallensaison

Zehn Hamburger Hockey-Teams starten am Wochenende in die Hallenhockey-Saison. Die UHC-Herren und die Alster-Damen sind Titelverteidiger und kämpfen im Februar zudem um den Europacup.

von dpa

30. November 2018, 07:52 Uhr

Die Hamburger Hallenhockey-Bundesligisten gehen mit Freude, aber gemischten Erwartungen in die am Wochenende beginnende Saison. Die schwerste Aufgabe dürfte auf Claas Henkel zukommen, der beim Uhlenhorster HC sowohl die Herren-Titelverteidiger als auch das Damen-Team betreut. «Wir wollen die gute Entwicklung der Feldrunde weiterführen. Unser großes Ziel ist es aber, im Februar den Europacup in Wien zu gewinnen», betonte Henkel. Deutlich bescheidender gab er sich mit Blick auf das stark verjüngte Damenteam. «Das Liga-Viertelfinale ist für uns keine Pflicht.»

Im Gegensatz zum UHC baut Meister-Trainer Jens George vom Club an der Alster auch in der Halle auf seine Nationalspielerinnen. Mit Ausnahme von Hannah Gablac, die aus Studiengründen aussetzt. «Wir gelten sicher als Mitfavorit», meinte George angesichts des zur Verfügung stehenden breiten Kaders. Sein Team spielt auch um den Europacup, dann aber in eigener Halle. Beim Meßmer Cup am vergangenen Wochenende bewies der Titelverteidiger an selber Stelle bereits eine gute Form.

Alsters gewann das Herren-Turnier und sorgte für ein erfolgreiches Trainer-Comeback von Joachim Mahn. «Für uns ist das erste Wochenende wichtig. Wenn wir sechs Punkte holen, läuft der Zug ganz von allein an.» Die im Endspiel unterlegenen Herren vom Hamburger Polo-Club streben nach den Worten von Coach Matthias Witthaus dagegen eine bessere Platzierung als in der vergangenen Saison an, als man die Nordgruppe (sechs Teams) auf dem vierten Rang abgeschlossen hat.

Weitere Hamburger Teams sind der HTHC (Herren/Damen), die TG Heimfeld (Herren) sowie Großflottbek und Klipper THC (beide Damen). Die DM-Endrunde findet am 26./27. Januar in Heidelberg statt.