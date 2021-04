Hockey : Hamburger Hockey-Teams können Viertelfinalplätze festigen

In der Feldhockey-Bundesliga stehen am Wochenende für die Hamburger Herren-Teams richtungsweisende Spiele im Kampf um die Viertelfinalplätze an.

Mönchengladbach | In der A-Gruppe trifft der Club an der Alster (4./31) am Samstag auf den Crefelder HTC (5./26), der allerdings ein weniger Spiel bestritten hat als die Hamburger. Das Team von Trainer Sebastian Biederlack könnte vom Stadtrivalen Uhlenhorster HC (2./39) jedoch Schützenhilfe bekommen, der den CHTC am Sonntag empfängt. Der Harvestehuder THC (35) als G...

