Gesundheit : Hamburger halten sich an Corona-Ausgangsbeschränkungen

Hamburgs Bürger haben sich an die seit Karfreitag wegen der Corona-Pandemie in der Hansestadt geltenden Ausgangsbeschränkungen gehalten.

Hamburg | In der ersten Nacht habe es keinerlei Auffälligkeiten und nur eine geringe Zahl an Ordnungswidrigkeiten gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist alles ruhig geblieben.“ Auch an den üblichen Party- und Versammlungsorten der Stadt wie dem Jungfernstieg, den Alsterwiesen oder auf St. Pauli habe es keine nennensw...

