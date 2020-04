Schulen : Hamburger Grundschulen: Aufnahmerekord in den ersten Klassen

Avatar_shz von dpa

01. April 2020, 12:03 Uhr

Rekord bei den künftigen Erstklässlern: Nach den Sommerferien sollen in Hamburg 15 944 Jungen und Mädchen eingeschult werden. Das seien 516 mehr als im Vorjahr, teilte die Schulbehörde am Mittwoch mit. Vor fünf Jahren seien es noch rund 2400 Kinder weniger gewesen. Rund 95 Prozent der Erstklässler können den Angaben zufolge in ihre Wunschschule gehen. «Das war nur möglich, weil wir den Schulbau in den letzten Jahren dramatisch angekurbelt haben», sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD). An den 193 staatlichen Grundschulen und 14 Grundschul-Abteilungen der Stadtteilschulen werden laut Behörde insgesamt 755 erste Klassen eingerichtet. Jede Klasse habe im Schnitt 21 Kinder.