Parteien : Hamburger Grünen-Chefin hält sich bei K-Frage bedeckt

Vor der Entscheidung über die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl bei den Grünen hält sich die Hamburger Landesvorsitzende bedeckt.

Hamburg | „Annalena Baerbock und Robert Habeck können beide Kanzler*in“, sagte Justizsenatorin Anna Gallina. „Beide sind starke Persönlichkeiten und werden gemeinsam einen erfolgreichen Wahlkampf führen, in dem es um so wichtige Weichenstellungen geht wie schon lange nicht mehr.“ Am Montag will der Grüne-Bundesvorstand entweder Habeck oder Baerbock für die S...

