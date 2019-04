Parteien : Hamburger Grüne läuten Endphase des Wahlkampfes ein

Klimaschutz, Offenheit für Flüchtlinge und bezahlbares Wohnen werden in den letzten vier Wochen zu den Schwerpunktthemen im Wahlkampf der Hamburger Grünen gehören. Bei einer Landes-Mitgliederversammlung der Partei riefen Landeschefin Anna Gallina und die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank am Samstag die grüne Basis zum Endspurt für die Wahlen zum Europaparlament und den Hamburger Bezirksversammlungen auf. «Diese Europawahl ist eine Richtungswahl», sagte Gallina. «Unsere Jugend ist zu Recht in Panik.» Europa müsse beim Klimaschutz vorankommen und die Energie- und Verkehrswende umsetzen.

von dpa

27. April 2019, 13:19 Uhr

Zusammengekommen sind die Grünen, um ihren Vorstand neu zu wählen. Zur Wiederwahl stellen sich Gallina und ihr Stellvertreter Martin Bill. Gegenkandidaten gibt es bislang nicht. Auch Schatzmeister Karl-Heinz Karch dürfte voraussichtlich wiedergewählt werden, so dass die engere Führungsspitze der Partei in Hamburg unverändert bleibt.

Die Grünen erleben in Hamburg ebenso wie bundesweit gegenwärtig eine Hochphase und werden in Umfragen bei mehr als 20 Prozent der Wählerstimmen gehandelt. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Parteimitglieder um mehr als ein Drittel auf fast 2600 Männer und Frauen.