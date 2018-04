Kriminalität : Hamburger gedenken getöteter Mutter und Kind: Mehr Blumen

Zwei Tage nach der tödlichen Messerattacke auf eine Mutter und ihre einjährige Tochter bekunden Menschen am Hamburger Jungfernstieg weiter ihr Beileid und legen Blumen nieder. Sie kamen am Samstag zum Tatort auf den unterirdischen S-Bahnsteig und hielten inne. «Wenn man hier so durchgeht, ist das sehr bedrückend», sagte eine Hamburgerin, selbst Mutter von vier Kindern. Der Betreiber eines Kiosks auf dem Bahnsteig berichtete, er stehe noch immer unter Schock. Nach der Attacke hatten sich Menschen aus Angst in seinen kleinen Laden geflüchtet.

von dpa

14. April 2018, 13:38 Uhr

Eine 34 Jahre alte Frau und ihr Kind waren am Donnerstag im S-Bahnhof Jungfernstieg - vor den Augen vieler Passanten und eines weiteren Kleinkindes der Frau - erstochen worden. Gegen den 33 Jahre alten Vater des Kindes, Ex-Freund der Mutter, hatte das Amtsgericht Hamburg am Freitag Haftbefehl wegen zweifachen Mordes erlassen.