Fußball : Hamburger Fußballverband vertagt Entscheidung über Saisonfortsetzung

Der Hamburger Fußballverband (HFV) hat eine Entscheidung über die Fortsetzung der Amateursaison vertagt. Stattdessen stellte der Verband am Mittwochabend ein Video mit Präsident Dirk Fischer und Schatzmeister Christian Okun auf seine Homepage, in dem die Mitgliedsvereine um die Teilnahme an einer Meinungsumfrage gebeten werden.

Avatar_shz von dpa

06. Mai 2020, 19:06 Uhr

Zur Auswahl stehen eine weitere Unterbrechung des Spielbetriebs inklusive einer Fortführung über den 30. Juni hinaus oder ein sofortiger Abbruch der Saison. Die elektronisch durchgeführte Umfrage kann von Donnerstag bis zum 17. Mai beantwortet werden. Einen Tag später will das HFV-Präsidium über das weitere Vorgehen beraten und dann am 19. Mai die Ergebnisse veröffentlichen.