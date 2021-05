Freizeit : Hamburger Freibadsaison startet am Samstag

Die ersten Freibäder in Hamburg öffnen an diesem Samstag.

Hamburg | Insgesamt geht der Badespaß an neun Orten los, darunter das Kaifu, das Bondenwald-Bad sowie die Freibäder in Billstedt und Finkenwerder. Mit dabei sind auch das neue Ganzjahresfreibad in Rahlstedt sowie das Freibad Marienhöhe und die Einrichtungen am Osdorfer Born, in Neugraben und das Naturbad Stadtparksee, wie Bäderland-Sprecher Michael Dietel am Mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.