Luftverkehr : Hamburger Flughafen von Ryanair-Streichungen kaum betroffen

Der Hamburger Flughafen ist von den rund 2000 gestrichenen Flüge des Billigfliegers Ryanair kaum betroffen. Ein Start und eine Landung werden am Freitag auf der Strecke Madrid-Hamburg gestrichen, wie die Airline auf ihrer Website am Dienstag mitteilte. Am Montag waren bereits zwei Flüge der Verbindung Manchester-Hamburg ausgefallen.