Verkehr : Hamburger Flughafen sperrt im Juni zwei Pisten für Wartung

Der Hamburger Flughafen will im Juni zwei Pisten für die jährlich notwendige Wartung und Instandsetzung der Start- und Landebahnen zeitversetzt sperren.

Hamburg | So soll die sogenannte Piste 05/23 (Niendorf/Langenhorn) vom 2. bis einschließlich 9. Juni auf Vordermann gebracht werden, die Piste 15/33 (Norderstedt/Alsterdorf) ist direkt in der Woche danach dran, wie der Flughafen am Freitag in Hamburg mitteilte. Ursprünglich sollte die zweite Piste erst im September gewartet und instandgesetzt werden. Mit der Vo...

