Luftverkehr : Hamburger Flughafen arbeitet sich langsam aus dem Corona-Tal

Schlangen an der Abfertigung, viele startende und landende Flugzeuge - dieses Bild gab es am Hamburger Airport wie an allen deutschen Flughäfen mehr als ein Jahr nicht mehr. Mit Beginn der Sommerferien ist das touristische Leben zurückgekehrt.

Hamburg | Der Hamburger Flughafen arbeitet sich mit zunehmend größeren Schritten aus dem tiefen Coronatal. Im ersten Halbjahr 2021 sind zwar nur knapp 1,1 Millionen Reisende an Deutschlands fünftgrößtem Airport gestartet oder gelandet, wie die Flughafengesellschaft am Dienstag mitteilte. Verglichen mit der ersten Hälfte des Vor-Corona-Jahres 2019 ist das rund e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.