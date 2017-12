Unfälle : Hamburger Feuerwehr rettet Hausboot vor dem Sinken

von dpa

01.Dez.2017

Die Hamburger Feurwehr hat ein Hausboot vor dem Sinken bewahrt. Die Einsatzkräfte wurden am Donnerstagnachmittag zu einem leck geschlagenen Boot auf dem Kleinen Grasbrook in Hamburg-Mitte gerufen, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Mit Tauchpumpen beförderten die 20 Einsatzkräfte das Wasser aus dem Bauch des Bootes in den Hafen. Zusätzlich wurden die Leckstellen mit wasserundurchlässigen Segeltüchern provisorisch abgedeckt. Nach drei Stunden übergab die Feuerwehr das Hausboot an die Hafengesellschaft Hamburg Port Authority.

Pressemitteilung der Feuerwehr