Freizeit : Hamburger Fernsehturm wird 50 Jahre alt

Der Hamburger Fernsehturm gehörte einst zu den beliebtesten Attraktionen in Hamburg und wartet jetzt aber schon seit längerem auf seine Wiedereröffnung. Seit November vergangenen Jahres steht fest, dass die öffentlichen Bereiche des fast 280 Meter hohen Turms renoviert werden sollen. Die Aussichtsplattform und Gastronomie-Flächen sind in rund 130 Metern Höhe. Anlässlich des 50. Geburtstags des «Tele-Michel» soll es am 4. Mai mehr Informationen über die geplanten Vorhaben geben. Er war am 11. Mai 1968 offiziell eingeweiht worden war, zuvor hatte ihn der Betreiber nach seinen Angaben am 1. Mai fertiggestellt.

von dpa

29. April 2018, 09:24 Uhr

Die Aussichtsplattform lockte von 1968 an Millionen Besucher. Und im Restaurant, das sich binnen einer Stunde einmal um die Achse des Turms dreht, ließ es sich mit einem Panoramablick auf die Hansestadt speisen. 2001 kam das Aus, als der Turm wegen Asbestfunden und Sanierung geschlossen werden musste. Das blieb er nach vergeblichen Anläufen zur Wiederinbetriebnahme bis heute. Er wird in seiner Funktion als Funkturm zur Übertragung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen genutzt.