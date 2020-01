Bürgerschaft : Hamburger FDP strebt Koalition mit SPD und CDU an

Die Hamburger FDP will nach der Bürgerschaftswahl am 23. Februar gemeinsam mit SPD und CDU die Stadt regieren. «Wir sind bereit, in Hamburg Verantwortung zu übernehmen», sagte Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels-Frowein am Freitag beim offiziellen Wahlkampfauftakt der Liberalen. Die anderen Parteien entfernten sich von der bürgerlichen Mitte, es werde die Systemfrage gestellt, Enteignungen würden salonfähig, kritisierte Treuenfels-Frowein. Es könne nicht darum gehen, ob Hamburg Rot-Grün oder Grün-Rot regiert werde. Die FDP wolle der Mitte eine starke Stimme geben.

10. Januar 2020, 20:13 Uhr

FDP-Bundeschef Christian Lindner stärkte seiner Hamburger Parteifreundin den Rücken. Es sei zwar besser, nicht zu regieren als falsch zu regieren. «Aber wenn man gut regieren kann, darf man das Land oder die Stadt nicht anderen überlassen», sagte Lindner.

Nach einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des NDR käme die FDP auf sieben Prozent der Stimmen. Für SPD und Grüne würden sich jeweils 29 Prozent der Wähler entscheiden. Die CDU liegt abgeschlagen mit 15 Prozent auf Platz drei.