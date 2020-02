Landtag : Hamburger FDP: Kemmerich hätte Wahl nicht annehmen dürfen

Die Hamburger FDP-Spitzenkandidatin zur Bürgerschaftswahl, Anna von Treuenfels-Frowein, hat die Wahl ihres thüringischen Parteifreunds Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten kritisiert. «Aus unserer Sicht hätte Thomas Kemmerich diese Wahl, die mit den Stimmen der AfD zustande kam, nicht annehmen dürfen», erklärte Chefin der FDP-Bürgerschaftsfraktion am Donnerstag gemeinsam mit der Landesvorsitzenden Katja Suding. Die AfD habe seine Kandidatur aus rein taktischen Motiven genutzt und ihre eigenen Kandidaten ohne Ankündigung durchfallen lassen.

05. Februar 2020, 18:31 Uhr

SPD und Grüne hätten sich allerdings dem Gesprächsangebot der FDP, gemeinsame Projekte zum Wohl des Freistaats Thüringen auszuloten, verweigert. «Sie handeln damit fundamental gegen die Interessen der bürgerlichen Mitte», erklärten Treuenfels-Frowein und Suding. Sollten die beiden Parteien bei ihrer Haltung bleiben, seien Neuwahlen der einzige Ausweg. Die Hamburger FDP-Spitzenpolitikerinnen betonten: «Es gibt keine wie auch immer geartete Zusammenarbeit der FDP mit der AfD. Jetzt nicht und auch in Zukunft nicht.» In Hamburg wird am 23. Februar die Bürgerschaft neu gewählt.