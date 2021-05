Musik : Hamburger Fame Forest wächst: „Umweltschutz mit Diskokugel“

Wer in der Hamburger Barclaycard-Arena auftritt, bekommt einen Baum gepflanzt. Und er hat es in der Hand, den positiven Effekt für die Umwelt deutlich zu erhöhen. Sasha, Atze Schröder und Smudo haben das getan. Und so wächst der Fame Forest trotz Corona immer weiter.

Hamburg | Wo noch vor wenigen Jahren regelmäßig der Traktor übers Feld fuhr, wächst nun ein kleiner Wald aus Bäumen mit berühmten Paten. Ob der Musiker Sasha, Star-DJ David Guetta, die Band Silbermond oder Jazz-Sänger Michael Bublé - sie alle haben direkt und indirekt dazu beigetragen, dass in Hamburg der sogenannte Fame Forest immer größer wird. Denn seit Herb...

