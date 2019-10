Bürgerschaft : Hamburger CDU stimmt sich auf Bürgerschaftswahlkampf ein

Nach der Bürgerschaftswahl im Februar will die CDU in Hamburg wieder Regierungsverantwortung übernehmen. Den Weg dorthin beschreibt ein Wahlprogramm, das beim Parteitag durchweg Zustimmung findet.

29. Oktober 2019, 21:49 Uhr

Mit der Verabschiedung des Wahlprogramms hat sich die Hamburger CDU auf einen harten Bürgerschaftswahlkampf eingestimmt. Rot-Grün sei nur noch mit sich selbst beschäftigt, sagte der Landesvorsitzende Roland Heintze am Dienstagabend bei einem Parteitag in Billstedt. Die CDU wolle den Hamburgern dagegen mit einem klaren Programm eine unabhängige bürgerliche Alternative zum kraftlosen rot-grünen Senat bieten und nach der Wahl im Februar wieder Regierungsverantwortung übernehmen. «Wir müssen sie mit unseren politischen Themen durch die Stadt hetzen», rief er den Delegierten zu.

Schwerpunkte des 72-seitigen Wahlprogramms, das einstimmig verabschiedet wurde, seien die Themen Wirtschaft und Innere Sicherheit, sagte Spitzenkandidat Marcus Weinberg. Zielgruppe der CDU seien die Menschen, «die den Laden am Laufen halten.» Die Leistungsträger müssten wieder stärker in den Blick genommen werden. «Das sind diejenigen, die in den letzten Jahren verloren gegangen sind.» Die CDU setze auf Freiheit statt Bevormundung. Gemeinschaft, Gerechtigkeit und Leistungsbereitschaft müssten gestärkt werden.

Basierend auf Hamburgs Rolle als Wirtschafts-, Industrie- und Hafenstandort wolle die CDU die Wirtschaft weiterentwickeln und Innovationen ermöglichen. Grundlage dafür seien eine exzellente Wissenschaft und Bildung. «Die großen Metropolen werden sich über die Kombination Wirtschaft und Wissenschaft entwickeln», sagte Weinberg.

Wie SPD und Grüne wolle auch die CDU eine Mobilitätswende - «aber klug und nachhaltig». Den Bürgern müssten für einem Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn Angebote wie ein 365-Euro-Ticket gemacht werden. «Verbote werden nicht helfen», sagte er. «Wir brauchen auch Wohnungen, Wohnungen, Wohnungen. Aber bitte auch die Kultur und den Sport nicht vergessen.» Zur Entwicklung der Stadt brauche es eine soziale Infrastruktur. Zudem müssten wichtige Flächen für die Industrie vom Wohnungsbau frei gehalten werden.

Das Wahlprogramm sei ein Rahmen für die angestrebten Veränderungen in der Stadt, betonte Weinberg. «Die Geschichte ist mit dem Programm noch nicht zu Ende geschrieben. Die Geschichte fängt hier jetzt an.»

Gastredner des Parteitags war Bremens CDU-Landeschef Carsten Meyer-Heder, mit dem die Union bei der Bürgerschaftswahl im Mai zur stärksten Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft geworden war. Er erklärte den Hamburger Delegierten sein Erfolgsmodell: «Es geht um Glaubwürdigkeit und um Umsetzung», sagte er. Die CDU müsse sich als moderne Großstadtpartei präsentieren. «Seid mutig, ihr habt nichts zu verlieren, bleibt geschlossen», riet er den Hamburger Parteifreunden.