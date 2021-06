Parteien : Hamburger CDU sieht sich in der Offensive

Auf 11,2 Prozent war die Hamburger CDU bei der Bürgerschaftswahl 2020 gestürzt - und hatte nach eigener Einschätzung seitdem ein „Relevanzproblem“. Inzwischen hat sich das aus Sicht von Landeschef Christoph Ploß nachhaltig geändert.

Hamburg | Die Hamburger Christdemokraten sehen sich nach ihrem bundesweit beachteten Vorstoß gegen die Gendersprache in den politischen Debatten der Hansestadt in der Offensive. „Wir haben als Hamburger CDU in den vergangenen Wochen gezeigt, dass wir in der Lage sind, ein politisches Powerplay aufzuziehen“, sagte der Vorsitzende Christoph Ploß am Dienstagabend ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.