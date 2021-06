Boxen : Hamburger Boxer Abduljabbar qualifiziert sich für Olympia

Der Hamburger Ammar Abduljabbar hat für das deutsche Boxteam das dritte Olympia-Ticket gebucht.

Villebon-sur-Yvette | Der 25 Jahre alte Schwergewichtler (bis 91 kg) bezwang am Sonntag bei der europäischen Olympia-Qualifikation in Paris den Belarussen Uladislau Smiahlikau glatt mit 5:0 Punktrichterstimmen und steht im Halbfinale. Damit hat der in Hannover trainierende Boxer einen Platz in Tokio sicher. Der zwar deutlich kleinere, aber physisch starke Abduljabbar at...

