Judo : Hamburger Bezirke unterstützen Judo-Zentrum

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank hat sich beim Besuch des Judo-Landesleistungszentrum in der Hansestadt beeindruckt von der Anlage gezeigt.

Hamburg | „Das macht hier einen fantastischen Eindruck. Das ist toll, wenn man in der Kommunalpolitik solche Aktivitäten unterstützen darf“, sagte die Grünen-Politikerin am Montag und ergänzte: „Das hat mich in den vergangenen Jahren immer fasziniert, wie man mit relativ wenig viel erreichen kann. Gerade im Leistungsbereich.“ Hintergrund des Besuchs von Fege...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.