Beach-Volleyball : Hamburger Beachvolleyballer gewinnen Weltserienturnier

Die Hamburger Philipp Arne Bergmann und Yannick Harms haben auf der Beachvolleyball-Welttour das Turnier im Oman gewonnen. Das neue deutsche Nationalduo aus der Hansestadt besiegte am Samstag im Finale Raoufi/Salemi aus dem Iran mit 2:0 (21:18, 21:12). «Wir sind sehr glücklich über unsere erste Medaille auf der World Tour. Insbesondere, weil es keine leichten Bedingungen hier vor Ort waren», berichtete Bergmann.

von dpa

18. März 2018, 15:02 Uhr

Bergmann und Harms nutzten die Chance, sich in Abwesenheit der internationalen Top-Teams beim Ein-Sterne-Turnier in der Rangliste nach vorn zu spielen. Sie holten 100 Weltranglistenpunkte, die ihnen bei zukünftigen Starts auf der World Tour helfen werden. Der Volleyball-Weltverband FIVB teilt die Turniere in Ein- bis Fünf-Sterne-Events ein.