Arbeitsmarkt : Hamburger Arbeitsagentur legt Bericht über Entwicklung vor

Die Arbeitsagentur legt heute ihre Zahlen zur Entwicklung des Hamburger Arbeitsmarktes im Monat Mai vor. Der Frühlingsmonat steht in der Regel für einen Aufschwung am Arbeitsmarkt, weil zum Beginn des Sommers auch Saisonbetriebe in der Gastronomie und dem Tourismus zusätzliches Personal einstellen und im Baugewerbe auf Hochtouren gearbeitet wird. Bereits im April zeigte sich auf dem Hamburger Arbeitsmarkt ein positiver Trend. Zuletzt waren in der Hansestadt 70 658 Menschen ohne Job, so wenige in einem April wie seit 1993 nicht mehr. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,0 Prozent, nach 7,1 Prozent im Monat zuvor.

von dpa

erstellt am 31.Mai.2017 | 01:17 Uhr