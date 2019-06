Arbeitsmarkt : Hamburger Arbeitsagentur legt Bericht für Juni vor

Die Hamburger Agentur für Arbeit veröffentlicht am Montag (10.00 Uhr) die neuesten Daten zum Hamburger Arbeitsmarkt. Nachdem bereits im Mai entgegen der Erwartungen die Arbeitslosigkeit in Hamburg leicht gestiegen war, ist im Juni abermals ein leichter Anstieg oder jedenfalls nur ein geringes Minus zu erwarten. Grund sind statistische Umstellungen für eine höhere Datenqualität nach einer Intervention des Bundesrechnungshofes. So mussten Arbeitslose, die während einer befristeten Weiterbildung oder Probebeschäftigung als «arbeitssuchend» geführt worden waren, nach dem Ende der Maßnahme wieder als «arbeitslos» erfasst werden. Das hat als statistischen Effekt eine Zunahme der Arbeitslosigkeit nach sich gezogen.

von dpa

01. Juli 2019, 00:56 Uhr

Im vergangenen Monat waren demnach 64 672 Frauen und Männer in Hamburg ohne Arbeit, entsprechend einer Arbeitslosenquote von 6,1 Prozent. Grundsätzlich jedoch ist der Hamburger Arbeitsmarkt weiterhin in einer guten Verfassung, und die Nachfrage nach Fach- und Führungskräften bleibt hoch. Zuletzt beschäftigten die Hamburger Unternehmen 994 700 sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer.