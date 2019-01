Arbeitsmarkt : Hamburger Arbeitsagentur berichtet über Dezember-Zahlen

Die Agentur für Arbeit legt am heutigen Freitag ihre Zahlen für die Entwicklung des Hamburger Arbeitsmarktes im Dezember vor. Damit verbunden ist auch eine Gesamtbilanz für das Jahr 2018, die voraussichtlich sehr positiv ausfallen wird. Schon Ende November hatte Arbeitsagentur-Chef Sönke Fock erklärt, dass die Arbeitslosigkeit in Hamburg auf den tiefsten Stand seit 24 Jahren gefallen war. Zuletzt waren in der Hansestadt 62 566 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 6,0 Prozent. Mehr als die Hälfte von ihnen (57 Prozent) haben keinen Berufsabschluss.

von dpa

04. Januar 2019, 02:52 Uhr

Gleichzeitig gingen nie zuvor mehr Hamburger einer bezahlten Tätigkeit nach. Mit 988 300 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erreichte die Hansestadt im September einen Höchstwert und steuert auf die Marke von einer Million Beschäftigten zu. Treiber dafür sind die klassischen Hamburger Wachstumsbranchen wie Immobilien, Dienstleistungen, Erziehung und Unterricht, Information und Kommunikation.