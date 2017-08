Tennis : Hamburger Alexander Zverev in Washington im Viertelfinale

Der Hamburger Tennis-Profi Alexander Zverev hat beim Hartplatzturnier in Washington das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglisten-Achte gewann in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) gegen Tennys Sandgren aus den USA mit 7:5, 7:5. Nach 1:25 Stunden verwandelte der Norddeutsche den Matchball gegen den Weltranglisten-106. In der Runde der letzten Acht bei dem mit 1,75 Millionen Dollar dotierten Turnier trifft der 20-Jährige auf den an Nummer vier gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrow.