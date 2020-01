Parteien : Hamburger AfD kommt zu Landesparteitag zusammen

Die Hamburger AfD will am Freitagabend (18.00 Uhr) in einer Berufsschule im Stadtteil Dulsberg zu einem Parteitag zusammenkommen und ihren Landesvorstand neu wählen. Zur Wiederwahl stellt sich der bisherige AfD-Landesvorsitzende und Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl im Februar, Dirk Nockemann. Der frühere Hamburger Innensenator hatte sich 2017 in einer Kampfkandidatur gegen den AfD-Co-Fraktionsvorsitzenden Alexander Wolf durchgesetzt. Nockemann erhielt damals 74 Stimmen, Wolf 54. In jüngsten Umfragen zur Bürgerschaftswahl lag die AfD bei rund 7 Prozent.

10. Januar 2020, 05:26 Uhr

Umstritten ist der Austragungsort des Parteitags, vor dem es Proteste geben soll. Die Saal-Buchung haben weder Schulbehörde noch Schulleitung zurückweisen können, wie ein Behördensprecher in Hamburger Medien deutlich machte. Die Aula sei richtlinienkonform vermietet worden. Auch die Grünen hatten sich hier schon versammelt.

Bei einem Schulfest am Freitag (14.00 bis 17.00 Uhr) wollen die Beteiligten ihre Haltung ausdrücken, «dass wir Antifaschismus als Grundlage unserer Demokratie betrachten.» Für Freitagnachmittag (17.00 Uhr) hat das Bündnis gegen Rechts zu einer «Antifaschistischen Kundgebung» (17.00) aufgerufen, die von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) unterstützt wird.