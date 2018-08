Verkehr : Hamburger Abschnitt der A24 wird vorzeitig freigegeben

von dpa

17. August 2018, 10:34 Uhr

Zwei Tage eher als geplant wird die Sanierung des Hamburger Abschnitts der A24 abgeschlossen. Ab Freitagabend 22.00 Uhr soll auch der Anschluss im Kreuz Hamburg-Ost an die A1 in Richtung Bremen wieder befahrbar sein, wie eine Sprecherin der Verkehrsbehörde sagte. Stadteinwärts war die knapp sieben Kilometer lange Strecke bereits Anfang August freigegeben worden, stadtauswärts ein Teilabschnitt bis Jenfeld. Dank der Vollsperrung konnte die A24 innerhalb von sechs Wochen saniert werden. «Das ist absoluter Rekord in Hamburg», sagte Verkehrssenator Frank Horch (parteilos) dem Hörfunksender NDR 90,3. Bei üblicher Vorgehensweise hätten sich die Bauarbeiten fast ein halbes Jahr hingezogen.