Schulen : Hamburger Abiturienten beginnen mit Prüfungen

Für die Hamburger Abiturientinnen und Abiturienten beginnen am Dienstag die schriftlichen Prüfungen. Am ersten Prüfungstag werden rund 2300 potenzielle Teilnehmer ihre Klausuren im Fach PGW (Politik, Gesellschaft, Wirtschaft) schreiben, teilte die Schulbehörde am Montag mit. Am Mittwoch geht es weiter mit Geschichte und dann folgen die verschiedenen Fächer bis zum geplanten Abschluss der Abiturprüfungen am 6. Mai.

Avatar_shz von dpa

20. April 2020, 14:43 Uhr

Insgesamt gibt es in Hamburg nach Angaben der Behörde rund 9800 Abitur-Prüflinge, die in drei Fächern schriftlich und in einem Fach mündlich (klassische mündliche Prüfung oder Präsentationsprüfung) geprüft werden. Auch im Fach Sport kann das Abitur abgelegt werden; dies war zeitweise unklar. Wegen der Corona-Krise war der ursprünglich am 16. April geplante Beginn der Prüfungen verschoben worden.

Die Abiturklausuren werden wegen der Corona-Krise unter erhöhten Hygiene-Standards geschrieben. Abstände und Desinfektionsmittel gehören zum Mindeststandard. Mutmaßlich infizierte Schüler dürfen nicht teilnehmen, auch wenn sie keine Covid-19-Symptome zeigen. Im Vergleich zu anderen Jahren werde es zusätzliche Termine geben, um die Klausuren nachzuschreiben. Auch Lehrkräfte, die zu den Risikogruppen gehören und zum Beispiel Diabetiker oder älter als 60 Jahre sind, sollen nach Möglichkeit nicht eingesetzt werden, auch wenn sie grundsätzlich dienstfähig sind.