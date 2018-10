Medien : «Hamburger Abendblatt» feiert 70. Geburtstag

Das «Hamburger Abendblatt» wird 70 Jahre alt. Seinen Geburtstag feiert das Blatt, das erstmals am 14. Oktober 1948 für 20 Pfennig erschien, am Sonntag (14.10.) mit einem Konzertabend (19.00 Uhr) in der Elbphilharmonie. Dazu wurden Leser und Mitarbeiter eingeladen, wie die Funke Mediengruppe mitteilte. Passend zum «Abendblatt»-Grün soll durch den Hamburger Lichtkünstler Michael Batz ein Schwimmkran beim Konzerthaus illuminiert werden.

von dpa

12. Oktober 2018, 07:14 Uhr

Seit 2014 gehört die Regionalzeitung mit Chefredakteur Lars Haider an der redaktionellen Spitze zum Essener Medienhaus. Der Verlag hatte damals vom Springer-Medienkonzern für 920 Millionen Euro ein Print-Paket übernommen, zu dem auch die «Berliner Morgenpost» sowie Programm- und Frauenzeitschriften wie «Hörzu» und «Bild der Frau» gehörten.

Das «Hamburger Abendblatt» war die erste Tageszeitung im Verlag Axel Springer. Der Anspruch des Verlegers Axel Springer (1912-1985) war, ein «unabhängiges, überparteiliches Blatt» zu schaffen. Seinen Redakteuren gab er damals ein Leitmotiv vor - «Mit der Heimat im Herzen die Welt umfassen» - , das noch heute das Wappen im Titelkopf des Blattes ziert. Die verkaufte Auflage der Zeitung liegt nach Verlagsangaben montags bis freitags bei 170 579 Exemplaren, 201 475 Exemplare sind es demzufolge samstags. Im Einzelverkauf kostet die Tageszeitung 1,70 Euro.