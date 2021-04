Gesundheit : Hamburger ab 70 Jahre zur Corona-Schutzimpfung aufgerufen

Hamburg kommt bei den Corona-Schutzimpfungen voran. Inzwischen sind alle Menschen ab 70 Jahre aufgerufen, sich im Impfzentrum einen Termin zu holen. Bürgermeister Tschentscher hofft derweil weiter auf bundesweit einheitliche Corona-Schutzmaßnahmen.

Hamburg | Alle Hamburgerinnen und Hamburger ab 70 Jahren können sich ab sofort in der Hansestadt gegen das Coronavirus impfen lassen. Unabhängig vom Alter seien zudem Kontaktpersonen von Schwangeren und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen impfberechtigt, teilte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Montag mit. Zum Brechen der dritten Welle in der C...

