Gesellschaft : Hamburg vor der Maskenpflicht

Einen Tag vor der Maskenpflicht in Hamburger Geschäften und dem Nahverkehr dürfte das sonnige Wetter wieder viele Menschen auf die Straßen und in die Parks locken. Die Polizei kontrolliert weiter, war aber zuletzt zufrieden mit den Bürgern.

Avatar_shz von dpa

26. April 2020, 14:05 Uhr

Nach den Lockerungen im Einzelhandel kommt nun auch in Hamburg die Maskenpflicht. Von Montag an müssen Kunden in Geschäften und auf Wochenmärkten sowie Fahrgäste des Nahverkehrs eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Schon am Wochenende haben viele Menschen in der Hansestadt diese Anordnung der Stadt freiwillig umgesetzt. Zudem hält sich der Polizei zufolge die Mehrheit der Menschen weiterhin an die Corona-Regeln. Insgesamt verzeichne die Polizei jeden Tag etwa 150 bis 300 Verstöße gegen das Kontaktverbot, sagte ein Polizeisprecher NDR 90,3. Sowohl die Polizei als auch die Wasserschutzpolizei behielten die Stadt und die Gewässer dabei weiterhin gut im Auge.

Besitzer von Motor- und Segelbooten dürfen in Schleswig-Holstein ihr Boot bereits startklar für die Sommersaison machen. Allerdings unter Einhaltung der üblichen Kontakt- und Hygieneregeln. Rausfahren dürfen sie dagegen nicht, da die Häfen weiterhin geschlossen sind. Hintergrund ist, dass Menschenansammlungen zur Eindämmung des sich ausbreitenden Coronavirus vermieden werden sollen.

Aus dem gleichen Grund ist eine für den 1. Mai geplante Demonstration der Partei Die Rechte verboten worden. Hintergrund ist, dass - auch mit Blick auf mögliche Gegendemonstranten - die Polizei mit mehr als den angemeldeten 25 Teilnehmern rechnet und dann der Infektionsschutz nicht gewährleistet werden kann, wie ein Polizeisprecher sagte.

Ganz ohne Menschenansammlungen war dagegen am Samstagabend die Lange Nacht der Museen in Hamburg angelaufen. Die Museen haben ihre Türen nämlich nur digital geöffnet. So konnten im Internet vom Sofa aus virtuelle Rundgänge, Führungen, Musik und Liveschaltungen in 38 Museen erlebt werden.

Unterdessen war die Zahl der Corona-Infizierten in Hamburg um 31 neue Fälle auf 4589 gestiegen. Bei 131 in Hamburg Gestorbenen stellte das Institut für Rechtsmedizin bisher Covid-19 als Todesursache fest. Das waren 15 Tote mehr als am Vortag.