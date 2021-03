Gesundheit : Hamburg vor der Corona-Notbremse

Nach nur wenigen Tagen mit ein klein wenig mehr Freiheiten muss Hamburg sich ab dem Wochenende wieder auf die alten Einschränkungen des Corona-Lockdowns einstellen. Die Infektionszahlen gehen nach oben - und der Senat will handeln.

Hamburg | Nach zwei Tagen mit Sieben-Tages-Inzidenzen über 100 droht Hamburg am Freitag die Corona-Notbremse. Der Senat hatte am Dienstag entschieden, die erst Anfang vergangener Woche vollzogenen Öffnungsschritte wieder rückgängig zu machen, sollten an drei Tagen in Folge mehr als 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen registriert werden....

