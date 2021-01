Gesundheit : Hamburg vergibt weitere 33 500 Impftermine

In Hamburg werden in der kommenden Woche 33 500 weitere Termine für eine Corona-Schutzimpfung im Impfenzentrum in den Messehallen vergeben.

Hamburg | Sie können ab Montag telefonisch unter der Nummer 116 117 und online unter Impfterminservice.de für den Zeitraum ab Anfang Februar bis März gebucht werden, wie die Gesundheitsbehörde am Freitag mitteilte. Für die nötigen Zweitimpfungen würden zusätzlich...

